Consejos para superar tu miedo a los aviones

Antes del vuelo, los que tienen miedo, sienten que este se apodera de su cabeza, y notan un nudo en el estómago. Durante el despegue rezan y se sobresaltan a cada pequeño cambio o ruido del aparato, y durante el vuelo son incapaces de relajarse. Eso por no hablar de las turbulencias, ya que se convierten en una auténtica pesadilla. Y durante el descenso simplemente se aferran al reposabrazos, y vuelven a rezar y a sobresaltarse, a cada pequeño cambio o movimiento. Todo, para culminar en un suspiro de alivio una vez que el avión ha tomado tierra. Seguro que son muchos los que se han visto reflejados en esta pequeña introducción. Y verdaderamente, así, es un suplicio viajar.

Si cuando entras en un avión sientes esa horrible sensación de que algo malo va a suceder durante el vuelo, te sientes atrapado porque quieres bajarte pero no puedes, pero te puede y te motiva el viajar, entonces estos consejos son para ti.

Empezaremos por respirar hondo, y seguiremos leyendo estos interesantes tips para superar todo esto y aprender a disfrutar del hecho de viajar en avión.

Para empezar, hay algo que tienes que saber. Es más probable que mueras en un accidente de coche que en un accidente aéreo. Sí, sí, ya sabemos que seguro que esto te lo han dicho mil veces, pero es que es completamente cierto. Tus probabilidades de morir en un accidente de coche son aproximadamente de 1 en 5.000. Y tus probabilidades de morir en un accidente de avión son de 1 entre 11.000.000. De hecho, es más probable que te caiga un rayo, con una probabilidad de 1 entre 13.000 durante tu vida.

Y volar es cada vez más seguro, una portavoz de Boeing, explica que los accidentes mortales solo ocurren una vez cada dos millones de vuelos. Y eso es estadísticamente cierto.

Los aviones a veces sufren una pérdida de altitud, se deslizan fuera de la pista o son golpeados por turbulencias extremas, y eso sin que suceda nada. Incluso si tu avión se ve involucrado en algún tipo de accidente, existen muchas posibilidades de que sobrevivas.

Sabiendo todo esto, puedes empezar a relajarte un poco antes de coger un avión.

Si volar te produce ansiedad es casi seguro que sea porque tú eres una persona ansiosa.

En otras palabras, en tu vida cotidiana sueles estar más tenso o nervioso de lo que deberías. ¿Y cómo puedes reducir la ansiedad? Pues haciendo ejercicios de relajación.

Aunque pienses que es una pérdida de tiempo, no lo es, y tu salud te lo agradecerá, volando o sin volar. Pasar unos minutos al día haciendo ejercicios de relajación reducirá tu ansiedad de fondo y hará que volar sea mucho menos aterrador. Ah, y mejorará tu calidad de vida.

Dicho esto, lo más importante es que intentes averiguar cuáles son los motivos de tu fobia. Averigua qué es lo que te da miedo, y estudia cómo se desencadena tu reacción frente a ese miedo. Se trata de que averigües qué es exactamente lo que desencadena este proceso para que así puedas controlarlo. Aprender a reconocer lo que nos asusta, nos ayudará a buscar mecanismos para superarlo.

No ocultes que tienes miedo. Díselo al del mostrador del Check in, a la azafata en la puerta de embarque o en el avión, y también a los pasajeros que están a tu alrededor, o incluso a tus compañeros de viaje. No tienes por qué avergonzarte, necesitas apoyo y es mucho peor sufrir en silencio. Descubrirás que no estás solo, y que hay más personas que como tú, sienten miedo a volar. Todos te ayudarán a calmarte, seguro. Y habla con la tripulación para que puedan ayudarte. Diles que tienes fobia a volar. Te informarán, dándote además consejos sobre cómo manejar tu ansiedad.

Si pasas por una zona de turbulencias, piensa que son solo baches en el camino. Intenta relajarte con respiraciones profundas, trata de entretenerte con una conversación, o simplemente déjate llevar por el bamboleo, siente como tu cuerpo se adapta, pronto pasarán. También ayuda elegir asientos en la parte delantera del avión. Las turbulencias se notan mucho menos.

Y si tienes un miedo extremo a volar, intenta coger vuelos cortos y en aviones grandes.

Lleva en tu equipaje de mano cualquier cosa que te ayude a mantener tu mente ocupada. Ya sean libros, juegos, aplicaciones en tu teléfono que puedas utilizar durante el vuelo, o cualquier cosa que verdaderamente evite que pienses en negativo.

Y muy importante, no tomes café u otras bebidas excitantes ni antes, ni durante el vuelo. Bebe agua, hidratarte ayudará a calmar tu ansiedad.

Si lo tuyo no tiene arreglo, lo más recomendable es acudir a un curso de los que imparten las aerolíneas para que pierdas el miedo a volar. La información es poder, y saber cómo, y por qué, vuela un avión, te dará seguridad. Los cursos no son baratos, pero al menos, superarás tu fobia, y viajar dejará de ser una tortura. Estos cursos incluyen un vuelo en el que irás acompañado por expertos y otras personas que como tú, tienen miedo a volar. Compartir tu experiencia siempre es positivo.

