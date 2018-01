Trucos para viajar en familia sin dejarnos el presupuesto

Pero aunque parezca mentira, es más fácil de lo que parece a simple vista. Hay una serie de trucos que nos van a permitir viajar en familia y ajustando al máximo nuestro presupuesto. Porque a los peques les encanta viajar, y merece la pena que conozcan otros lugares y otras culturas.

Vamos a plantear esto como un regalo, un regalo para nosotros mismos, viajar con nuestros hijos, y hacerlo a destinos lejanos.

No pagar de más por los billetes de avión

Y para no hacerlo, lo mejor es ver todas las ofertas que, especialmente en estos meses ofrecen todas las compañías aéreas. Ofertas que son válidas si compramos ahora, pudiendo viajar más adelante.

Si eres un viajero frecuente por trabajo, pide las tarjetas de millas de las compañías que más utilices. Te permitirá acumular millas que te servirán para conseguir descuentos, e incluso en algunos casos, para viajar gratis.

Con algunas de estas tarjetas ganas millas o puntos con cada compra en gasolina, estancias en hoteles etc…Y también tienen beneficios adicionales como un check-in más rápido, subir a bordo con prioridad o acceso a salas Vip, todo lo cual hace que viajar con niños sea más fácil.

Safaris en familia | Singita

Planea tu viaje con mucha antelación

Incluso con un año de antelación. Es a mejor manera de conseguir los mejores precios. Además puede instalarte alertas de las páginas de viajes de internet más interesante y recibir correos con los mejores precios en las fechas que quieras viajar. Y mira también diferentes aeropuertos de salida, a veces es incluso más barato volar desde otras ciudades y compensa salir desde otro lugar.

Proyecto Eden Reino Unido | Proyecto Eden

Viaja cuando otros no viajan

Y esto no quiere decir necesariamente que los peques tengan que perder días de clase. Hablamos de por ejemplo, salir un día ante de que termine el curso, comience la Semana Santa, o empiecen las vacaciones de Navidad. Los precios siempre son más económicos si viajamos cuando lo hace menos gente.

Balneario Snovik | Turismo de Eslovenia

Utiliza las páginas de internet que comparan precios de hoteles

Si sabes a dónde quieres ir pero no tienes un hotel específico en mente, busca hoteles en ese destino según tus fechas y busca los mejores precios.

Una vez que tengas una lista corta de hoteles y precios aproximados, es una buena idea hablar directamente con los hoteles. Explicar que somos una familia qué tipo de habitación queremos, todo para que nos digan la mejor opción y su mejor precio. Son más flexibles que sus sitios web cuando se trata de dar alojamiento a las familias. Porque muchas veces permiten compartir una habitación y los costes se reducen.

Busca apartamentos en lugar de hoteles

Según el destino y la duración de la estancia, a veces es más económico alquilar un apartamento. Hay varias páginas en las que puedes encontrar lo que necesitas y a precios asequibles.

Fortaleza de Sacsayhuamán. Perú | Turismo de Perú

Sé flexible en cuanto al destino

Es un mundo es muy grande, por eso no es necesario ir donde va todo el mundo en fechas señaladas. Si quieres ir a París, no lo hagas en Navidad, los precios son mucho más bajos en octubre. Si quieres alojarte en un bungalow sobre el agua y no puedes hacerlo en Tahití, busca otros destinos más económicos como Filipinas, Malasia, Tailandia o México. Los bungalows son más baratos, y también los billetes de avión y la comida.

Y si quieres viajar cuando lo hace todo el mundo, busca los destinos a los que nadie va, por el motivo que sea. Es mejor conocer mundo y hacerlo lejos de las multitudes.

Ahorra en cosas superfluas para poder viajar

Los que viajan frecuentemente en familia, hacen del viajar su prioridad, lo que quiere decir que no gastan en cosas superfluas. Ahorrando todo lo que pueden para que cuando surja ese billete barato o ese hotel soñado a mitad de precio. Parece que viven vidas de ensueño, siempre visitando lugares increíbles por todo el mundo. Pero realmente es solo que tienen diferentes prioridades. Ahorran durante el año porque un viaje a un destino lejano es el mejor regalo.

Lleva a tus hijos a todas partes pero no pagues más de lo que debas.

