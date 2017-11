Ten cuidado de tu entorno. Si estás en una gran ciudad, probablemente no sea una buena idea instalar tu trípode al otro lado de la calle, donde alguien podría escaparse fácilmente con tus cosas. Lo mismo ocurre en las atracciones turísticas concurridas. Además, pon especial cuidado cuando las condiciones climáticas sean adversas, o en lugares precarios. No querrás perder tu equipo debido a una repentina ráfaga de viento o que caiga accidentalmente por un acantilado.

No te olvides de disfrutar el momento. Recuerda, no solo estás viajando por las fotos. No dejes que la búsqueda de una foto perfecta eclipse lo que podría ser un momento perfecto. Vamos con los consejos.

Cómo hacerte las mejores fotos si viajas solo | Turismo de Noruega

Trípode más temporizador.

Posiblemente, es la forma más sencilla de hacerte una foto cuando viajas solo, usar el autodisparador de tu cámara o de tu teléfono. Si utilizas este método, necesitarás un trípode o una superficie lisa en la que ubicar la cámara o el teléfono.

Muchas personas prefieren no viajar cargando con un trípode, pero es ideal para hacer fotos bien encuadradas. Lo mejor es configurar tu trípode buscar el encuadre perfecto y elegir la configuración del temporizador de 10 segundos, incluso con un iphone puedes hacer 10 fotografías por segundo.

Trípode más control remoto inalámbrico.

Este método funciona de manera similar al anterior, pero no requiere que corras después de presionar el disparador. Ciertas cámaras están equipadas con disparados remotos inalámbricos para que puedas disparar el obturador desde cierta distancia. Solo necesitas encontrar el control remoto que sea compatible con tu modelo o con tu teléfono móvil.

Algunos controles remotos tienen dos opciones: para disparar instantáneamente al presionar el botón, o con un retraso de 2 segundos que nos da algo más de tiempo para enfocar.

Palo selfie.

Si, ya sabemos que es lo típico, pero a veces realmente es muy útil. Eso sí, utilízalo con cabeza y no te juegues la vida. El palo selfie es ideal para lugares difíciles, para hacerte una foto con alguien que acabas de conocer o para buscar ángulos imposibles de otra forma. Usa un palo selfie de brazo largo para los primeros planos.

Si simplemente te niegas a ser esa persona con palo selfie, estira el brazo tan lejos como puedas, haz una pose y toma una selfie.

GoPro Selfie.

Si tienes una GoPro podrás hacer fotos increíbles. La lente ultra gran angular te permite incluso en un selfie, abarcar mucho de lo que hay alrededor. Incluso puedes invertir en un accesorio como una empuñadura que funciona como un trípode. El GoPro es una gran opción en cualquier momento, incluso dentro del agua con una funda hermética. Es pequeña y manejable.

Configura Tu GoPro para que tome una foto en intervalos cortos, como cada 5 segundos. Esto te dará tiempo entre disparos encuadrar, y la pantalla frontal contará hacia atrás para saber exactamente cuándo se hace la foto. También puede poner tu GoPro sobre un trípode.

Pregúntale a un extraño cómo obtener los mejores autorretratos cuando viajas solo.

Acércate a alguien que lleve una cámara y parezca un pro de la fotografía, y pregunta. Es más que probable que sepan una o dos cosas sobre fotografía y con suerte tendrás una buena oportunidad de aprender algo más.

Pide a un desconocido que te haga una foto.

A veces hay que arriesgarse y entregar tu cámara, o tu teléfono, a alguien para que te haga una foto, es más, a veces es nuestra tu única opción.

Elige en tu cámara la configuración exacta, pon tu mejor sonrisa y acércate a alguien diciéndole cómo quieres la foto y qué botón presionar. Y ya llegados a este punto, que no te de vergüenza pedir que la vuelvan a hacer si no te gusta el resultado. La gente en general es amable y no les suele importar.

Coloca partes aleatorias de tu cuerpo en un plano.

No siempre tienes que estar con todo el cuerpo en la toma, aunque parezca mentira puedes hacer fotos super creativas así.

Usa una superficie reflectante para tomar una foto.

Si bien las superficies reflectantes son raras, aparte de los espejos, se pueden encontrar y utilizar para obtener grandes tomas.

Por último, haz amigos.

Aunque te guste hacer turismo por tu cuenta, también puede ser bastante divertido recorrer una ciudad conociendo a otros viajeros.

Si sales con nuevos amigos, ofrécete a hacerles fotos, y te devolverán el favor.

Por supuesto, hacernos fotos buenas de nosotros mismos no es la única razón de nuestro viaje, pero es una ventaja. Si eres un viajero solitario, estas son algunas de las mejores maneras de volver a casa con fotos que te encantarán.

