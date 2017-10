10 consejos que te conviene seguir si vas a viajar solo

Estos son nuestros 10 consejos para viajar solos de forma segura:

1. Investigar tus destinos a fondo

Lo más divertido antes de marcharnos, es sin duda, buscar información del destino y planificar nuestro tiempo y nuestros alojamientos o traslados en el lugar elegido. Así que antes de ir, invierte algo de tiempo en buscar información. ¿Hay sitios a evitar? ¿Son seguros los taxis? ¿y los transportes públicos? ¿Cambia la situación de noche? Sobre los alojamientos que hemos visto ¿Qué dicen las reseñas de los clientes? Si vas a realizar actividades como deportes de aventura, ¿cuáles son los riesgos? Si te lesionas, ¿me cubre el seguro de viaje? Esto y todo lo que haga referencia a tus planes es mejor consultarlo de antemano.

2. Cuidado con los objetos valiosos

No deberías llevar nada que no quieras perder, ya sean joyas, ordenadores o demás objetos de valor. Y si decides llevarlos, lo mejor es colocarlo todo en una mochila o bolsa que puedas llevar encima y que no la pierdas de vista.

3. Lleva encima solo lo necesario

Lleva encima solo lo que necesites para el día y deja el resto en la caja fuerte de tu alojamiento o en las taquillas que tengan para guardar bajo llave tus cosas. Si estas en lugares más complicados en plena naturaleza, lo mejor es llevar una bolsa que puedas esconder y/ o atar en alguna parte de la habitación.

4. No confíes en nadie de buenas a primeras

Cuando viajas en solitario siempre apetece conocer gente nueva y unirte a sus planes. Peto ya sabemos que no todo el mundo es bueno. Lo mismo si de repente ligas. No podemos fiarnos de nadie, y mucho menos contar que estás de viaje y sola.

5. Si bebes, no conduzcas

Este es un consejo que hace referencia a que no bebas demasiado. Beber alcohol nos hace vulnerables. Se consciente de ello, y por supuesto disfruta de tu copa, pero no te emborraches si estás con desconocidos.

10 consejos para mujeres que viajan solas | Oceanwide Expeditions

6. Lleva ropa que no te delate como turista

Investigue tu destino con antelación, observa cómo visten los locales e intenta pasar por uno de ellos. Así no atraerás a indeseables. Y si eso es imposible, lo mejor es que aparentes seguridad, aunque no la tengas, y así parezca que conoces bien el terreno. Cubre tus brazos, piernas y escote en países musulmanes, usa ropa holgada en la India y pantalones largos en Europa y América Latina. Junto con la mezcla, es importante mantener la confianza en todo momento, e incluso si no tiene confianza, al menos mantenga la apariencia de confianza.

7. Gasta dinero extra si se trata de estar segura.

Si viaja con un presupuesto reducido, puede ser difícil afrontar un gasto adicional, pero si vas a estar en algún lugar no muy seguro, es mejor invertir en un buen hotel y en viajar sobre seguro. Crea un cojín financiero adicional y utilízalo en las situaciones que sean necesarias.

8. Ve preparada por si ocurre lo peor.

En el caso de que ocurra lo peor: te roban, no tienes tarjetas de crédito, te pones enferma, o cualquier otra circunstancia, es bueno tener un plan B. Con documentos y un efectivo secreto a mano. Guarda copias de tus tarjetas de crédito y pasaporte, y de los números de teléfono de su banco. Guarda algo de cash escondido en tu equipaje por si acaso, y en un lugar separado, una tarjeta de crédito alternativa.

10 consejos para mujeres que viajan solas | Visit Norway Foto: Bård Basberg

9. Hazte un seguro de viaje

Sirve para cualquier circunstancia, siempre es mejor saber que llamas a un teléfono y obtienes ayuda inmediatamente. El seguro de viaje te reembolsará los gastos si lo necesitas, y es necesario en caso de accidente, pérdida, robo, o desastre natural. Mira bien las claúsulas y lo que incluye.

10. Cuenta a alguien de confianza tu itinerario y planificación

Es una buena idea que al menos un amigo o un familiar sepan tu itinerario y tus planes antes de marcharte. Números de vuelo, alojamientos y horarios en general de dónde vas a estar y en qué fechas. Y mantén el contacto a través de redes sociales o por teléfono. Así, sin duda, los tuyos, estarán más tranquilos.