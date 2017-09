Renfe repite polémica: las 3 razones por las que no has podido comprar billetes de AVE a 25 euros

Renfe ha vendido los 25.000 billetes de AVE a 25 euros que ofertaba para el 25 de mayo con motivo de la celebración del 25º aniversario de la alta velocidad en España. Sin embargo, lo más probable es que no hayas podido hacerte con las codiciadas plazas de tren aunque hayas estado pendiente de la web de Renfe a partir de las 00:00 horas. Te contamos las tres razones por las que no has podido comprar billetes de AVE a 25 euros:

1. No seguiste estos consejos

Desde Viajestic os hemos propuesto consejos para sortear las dificultades que presenta la problemática web de Renfe y poder beneficiaros de la promoción. A pesar de que ya sea tarde para aprovechar las ofertas de abril y mayo, la promoción se repetirá el día 25 de cada mes hasta 2018. ¡Que no te pille desprevenid@ el mes que viene!

2. La web de Renfe colapsó entre las 00:00 y la 01:00

Un mes más, la web de Renfe ha sido incapaz de asumir el aumento de tráfico a las 00:00 horas del 25 de mayo, momento a partir del cual estaría disponible la promoción. El sistema de búsqueda de billetes ha dejado de funcionar para la inmensa mayoría de usuarios, restableciéndose el servicio alrededor de la 01:00.

FACUA ha criticado en un comunicado emitido por la mañana "la irresponsabilidad de la compañía al contar con un sistema de venta online que falla al lanzar ofertas especiales". Ya en el lanzamiento de la promoción el 25 de abril, la ONG denunció irregularidades en el proceso de compra, como por ejemplo "billetes ofertados a 25 euros multiplicaban el precio hasta por siete al solicitarlos".

¿Recordais que el 25 de abril denunciamos que era imposible comprar los billetes de AVE a 25€ en la web de @Renfe? Pues es 25 de mayo y... pic.twitter.com/h52atl0HdW — FACUA (@facua) 24 de mayo de 2017

3. Renfe se quedó sin plazas a partir de la 01:30

Tan solo aquellos usuarios que no desesperaran tras el colapso de la web han tenido alguna oportunidad de hacerse con los billetes de AVE a 25 euros. El buscador de la web de Renfe restableció su servicio en torno a la 01:00 de la madrugada y las plazas disponibles con promoción estaban agotadas alrededor de la 01:30.

Por la experiencia del caos en la web de la compañía el día 25 de abril, muchos usuarios esperaban encontrarse con numerosos problemas técnicos. Sin embargo, en aquella ocasión los billetes ofertados terminaron de venderse a lo largo del día, por lo que el cartel de "plazas agotadas" ha podido pillar desprevenidos a los menos trasnochadores.