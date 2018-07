5 planes diferentes para disfrutar del verano en Madrid

Todos sabemos que los meses de verano son especialmente duros en Madrid. Lejos de la playa, con altas temperaturas, esperando las vacaciones... La rutina puede resultar más agotadora que nunca. Pero, al final, esto es como todas las cosas: depende de cómo uno pueda tomárselo. Un verano en Madrid también puede ser muy satisfactorio.

¿Cómo? Saliendo de esa rutina, esforzándose por no elegir terraceo y cerveza en tu próxima quedada y atreviéndose a ir más allá, con planes alternativos en los que tal vez no habías pensado pero que están al alcance de tu mano. Os proponemos cinco en las siguientes líneas, todos perfectos para lograr nuestro objetivo: disfrutar del verano en Madrid.

La vida puede ser un musical, sobre todo si te animas a probar el SingAlone. Se trata de una opción diferente de ver musicales y que se encuentra en el mismo Madrid. En el llamado SingAlone se proyectan varios de los musicales más conocidos de la historia del cine (Moulin Rouge!, Grease, Dirty Dancing...), con las canciones subtituladas y con varios bailarines que van enseñando la coreografía al público que, evidentemente, tiene que seguirla. ¡Cada uno a su gusto! Una experiencia divertidísima en la que te rodearás de gente con tantas ganas de vivir en un musical como tienes tú.

Tarde en el museo. Seguramente no entre en tus planes, pero pasar una tarde en un museo puede ser una gran idea. Y sabemos que los museos suelen asociarse con la historia, con grandes cuadros y esculturas, pero no tiene por qué ser así. Madrid tiene todo tipo de colecciones interesantes y cada día se realizan exposiciones para todo tipo de gustos, solo necesitas encontrar la tuya.

¿Te atreves con una escape room? Es una de las experiencias más divertidas e interesantes de las que se puede disfrutar, y en Madrid encontrarás varias opciones adaptadas a lo que estás buscando. Por si no sabes de qué hablamos, una escape room es una actividad que se realiza en una habitación o varias habitaciones cerradas por fuera, en las que entras con el objetivo de tratar de adivinar cómo salir de ellas siguiendo una serie de pistas que la organización te ha dejado. Como decimos, hay diferentes temáticas: a lo mejor necesitas resolver un crimen para seguir adelante o quizá seas tú quien esté huyendo de un asesino y tengas que ir a contrarreloj. En cualquier caso, es un plan perfecto con el que además huirás del calor.

Sierra de Madrid | Wikimedia

¿Y si nos vamos de aventura? Tendremos que abandonar Madrid capital, pero merecerá la pena. En sus alrededores, podemos encontrar varios parques de aventuras situados en diferentes bosques donde encontraremos todo tipo de actividades, la mayoría de ellas en las copas de los árboles. Desde tirolinas que no tienen fin hasta puentes imposibles que unen dos grandes troncos... Diversión, naturaleza y aventuras. ¿Quién da más?

Ruta en bicicleta por Madrid. De acuerdo, te conoces Madrid, pero ¿alguna vez la has disfrutado desde subido en una bici? Y no hablamos de coger una pública para ir al trabajo a la universidad, hablamos de disfrutar Madrid. Seguramente nunca has prestado atención a las rutas turísticas que se hacen por Madrid en bici, pero suponen una experiencia diferente que te ocupará una tarde entera y que te dejará muy buen sabor de boca. Deporte, un poco de aire libre y un Madrid diferente.