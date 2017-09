Nueva política de equipaje en Ryanair: si quieres llevar tu maleta en cabina tendrás que pagar un extra

La empresa ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales donde señala que esta nueva política forma parte de su plan "Always Getting Better" (Siempre mejorando) donde asegura que lanzaran nuevas tarifas reducidas en los billetes de avión y que permitirán el uso de equipaje de mayor tamaño para incentivar a los viajeros a que facturen más.

La mayoría de los usuarios que deciden utilizar Rynair para desplazarse suele llevar equipaje de mano, las dos bolsas que hasta ahora dejaba llevar la compañía gratuitamente. Sin embargo, debido a la alta ocupación de pasajeros (en el mes de agosto fue el 97%) no hay espacio suficiente en la cabina del avión para el equipaje de todos los usuarios. Además esta práctica habitual es la causa de los retrasos a la hora del embarque y el despegue del avión.

Esta nueva política de equipaje entrará en vigor a partir del 1 de noviembre y para fomentar la facturación entre los viajero la empresa señala las siguientes mejoras que pondrá en práctica:

1- El equipaje facturado podrá incrementar su peso, de los 15 kilos actuales a 20.

2-El precio de la tarifa habitual para facturar se reducirá, de 35 euros a 25.

3-Solo los clientes con 'Embarque Prioritario' que tiene un coste de unos 5 euros (incluyendo Plus, Flexi Plus y Family Plus) podrán traer dos bolsas de mano en el avión.

4-El resto de clientes (es decir, no prioritarios) sólo podrán llevar una bolsa de viaje más pequeña a bordo de la aeronave, la maleta más grande será colocada en la bodega y no supondrá ningún coste.

En el comunicado la aerolínea asegura que estos cambios costarán a la compañía unos 50 millones de euros pero que lo creen necesario para que los viajeros no sufran tantos retrasos a la hora de coger sus vuelos.

En las preguntas frecuentes la compañía vuelve a dejar claro que solo los pasajeros con 'Embarque Prioritario' podrán acceder con dos maletas: una con las medidas normales de cabina (55cm x 40cm x 20cm) y otra más pequeña de (35cm x 20cm x 20cm). Los no prioritarios solo podrán acceder con un bolso pequeño y la maleta la llevarán a la bodega, eso sí, totalmente gratis. En el caso de que te negaras a que bajaran tu maleta a la bodega, Ryanair no te dejará viajar y no te devolverá el dinero del billete.