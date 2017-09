El 9 de julio vuelve el AVE a 25 euros

Los billetes ofertados serán para viajar entre el 10 de julio y el 10 de septiembre del presente año y estarán puestos a la venta desde las 00:00 horas del domingo 9. Con este cambio de día, del 25 al 9, la promoción no se volverá a abrir hasta el mes de agosto.

Si todavía no tienes tus pasajes para tus vacaciones, o no los has podido conseguir en las anteriores tandas de 25 euros, Renfe te da unos consejos para que te hagas con ellos:

Regístrate: Lo más conveniente es que te crees una cuenta con antelación, si lo haces en ese mismo momento es muy probable que sea casi misión imposible comprarlos.

Calma: evita las 00:00. La mayor parte de los usuarios se meten a esta hora con ansia para que nadie les quite sus preciados tickets. Si lo haces, es posible que los servidores se hayan saturado y no te permitan realizar la compra. Los nervios tampoco son buenos a la hora de escoger los trenes, ten paciencia, asegúrate de que horarios y fechas sean los correctos y tengan el indicativo #25aniversario.

Vacía las cachés: Si en un primer momento no puedes entrar, accede a la configuración del navegador y borra todas las cachés y el historial. Otra opción es que intentes acceder en modo privado.

Si te aparece el mensaje de error, puede ser por estos motivos: Los billetes no están incluidos en el periodo de venta abierta, varios clientes están consultando la misma y única plaza o estás en una combinación de tarifas erróneas.