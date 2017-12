5 consejos a la hora de viajar a un país cuyo idioma no dominas

Seguramente en algún momento hayáis sentido algo de temor a la hora de viajar a un país cuyo idioma no manejáis; es probable que incluso hayáis llegado a borrar de vuestros planes un viaje por este mismo miedo. Y lo entendemos: a nadie le gusta sentirse perdido, mucho menos en un lugar que no conoce.

Saber idiomas, hoy en día, es tranquilizador a la hora de viajar, pero no es algo estrictamente necesario. No serías el primero ni el último en viajar a un país cuyo idioma no dominas en absoluto y no pasa absolutamente nada, pero, por si necesitas tranquilizarte, te dejamos unos consejos que pueden venirte muy bien cuando se dé un caso así. ¡No se te ocurra rechazar el viaje! Ponlos en práctica y todo irá bien.

Viajar sin idiomas | Consejos viajeros

1. Familiarízate con el lugar al que vas a viajar. Si es la primera vez que visitas el destino, evidentemente no puedes conocerlo, pero una vez que estés allí te resultará de ayuda haberte informado un poco en cuestiones como los medios de transporte. Tener conocimiento, por pequeño que sea, nos hará sentirnos más seguros y eso siempre es importante.

2. Deja a un lado la vergüenza. A muchas personas les cuesta expresarse en otro idioma por vergüenza o timidez; hay que tratar de dejar atrás esto. Sabemos que es complicado en muchos casos, pero todo resultará más fácil si no tememos hablar con otras personas aunque no dominemos su idioma.

3. Lleva contigo un pequeño diccionario. Suena típico pero sentimos que, al ser un tópico, en ocasiones lo olvidamos, y es importante. Bien en nuestros teléfonos móviles, bien en mano, llevar un diccionario pequeño nos facilitará la vida. Son muchas las palabras que evidentemente desconocerás y que podrás saber en tan solo unos segundos si tienes esto en cuenta. Si ese diccionario incluye, además, expresiones habituales en el idioma que tratamos de manejar o incluso formas de conjugar los verbos, será aún más útil.

4. Ten a mano contacto con las redes sociales. Hoy en día, es (casi) imposible visitar un lugar y no encontrarte con alguien de tu país. Son muchos los grupos de Facebook que reúnen a los españoles que se encuentran viviendo, por ejemplo, en Moscú. Teniendo esto en mente, nos sentiremos más tranquilos si surge algún problema.

5. Déjate llevar. Es complicado comunicarse con otra persona que no habla tu idioma, de eso no hay duda alguna, pero no hay nada mejor que dos personas que quieren entenderse. No te olvides de esto y esfuérzate en tus conversaciones, pueden ser más provechosas de lo que puedes imaginar en un principio.