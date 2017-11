¿Cómo puedo ir cómodo en un vuelo si soy muy alto?

Conforme va pasando el tiempo, los aviones se van haciendo más estilosos, amplios y, por lo tanto, cómodos. Además, algunas aerolíneas comienzan a añadir servicios que pueden convertir tu vuelo en una experiencia genial, haciéndote olvidar que estás encerrado en el aparato durante horas y logrando que éstas se te pasen volando, nunca mejor dicho. Sin embargo, no todo es tan bello cuando eres una persona que mide más de 1,80.

Puede que si no te encuentras entre ese colectivo no termines de entender por qué es diferente volar para una persona alta, pero, por el contrario, si lo has experimentado en tus propias carnes sabrás de qué estamos hablando. Pese a que algunos aparatos van ganando en amplitud, seguimos estando acostumbrados a viajar en espacios muy reducidos que llegan a ser incómodos para cualquier persona, por lo que… ¡Imagina para alguien realmente alto! Si nuestras piernas se sienten aprisionadas entre asiento y asiento, las de una persona que mida más de 1,80 directamente se sentirán asfixiadas.

Aviones | Pinterest

Son muchos los que viven esta situación tan incómoda en todos y cada uno de sus vuelos y lo más curioso de todo es que, generalmente, es una situación completamente ignorada. Es muy posible que a estas alturas te estés preguntando si existe realmente algún truco o consejo para que tus viajes en avión no sean una pesadilla y puedas ir medianamente a gusto en estos aparatos, y la respuesta es sí. No tenemos la fórmula mágica, pero es posible que con lo que vamos a contarte puedas disfrutar algo más de esa etapa de tus viajes y, sobre todo, no vivirla con estrés.

Evidentemente, el mejor truco (que no es ni siquiera un truco), como dirían muchos, es viajar en Business Class, pero… ¿Es justo que tengan que pagar más las personas altas para disfrutar de un vuelo medianamente agradable? Es cierto que, si dispones de los ingresos, tu viaje será mucho más placentero, pero existen dos opciones más que te ayudarán a que estés mucho más cómodo de lo que estás normalmente y que, además, generalmente no tendrían por qué tener ningún tipo de coste extra.

Vuelos | Pinterest

Para empezar, si logras hacerte con el asiento cercano a la salida de emergencia será como viajar en Business. En algunas compañías es necesario pagar un plus mínimo para escoger tu asiento, pero merecerá la pena, sobre todo si hablamos de un vuelo largo. Al tratarse de una salida de emergencia, debe haber cierto espacio entre tu asiento y el siguiente, por lo que tendrás bastante hueco para estirar las piernas durante todo el vuelo. ¿Inconvenientes? En caso de que haya algún tipo de incidente, tendrás una gran responsabilidad.

Por otro lado, si no has tenido la suerte de escoger este sitio, siempre puedes probar a pedir el del pasillo. Aunque sin tanto glamour, tendrás la oportunidad de estirar las piernas durante todo el vuelo, siempre dejando pasar a aquellos que tengan que hacer uso del pasillo. Este truco es algo más ‘rudimentario’, pero funciona y alivia mucho la incomodidad.

Vuelos | Pinterest

Por último, te aconsejamos que apures al máximo el tiempo antes de subir al avión. De esta manera no tendrás que pasar tiempo extra con las piernas encogidas y podrás disfrutar de su libertad durante un ratito más.