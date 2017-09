Cómo actuar si tienes problemas con tus vuelos este verano

Son fechas de viajar, de gastarnos lo que llevamos ahorrando todo el invierno. Lo que queremos es escapar de la rutina y dejar las ciudades infestadas de horarios y quehaceres.

Conseguimos los billetes de avión, reservamos una ganga en primera línea de playa y estamos listos para desconectar de todo. Bueno, de todo menos del móvil, porque registrar todo lo que hagamos es imprescindible para ratificar que efectivamente lo hemos hecho.

Pero no todo iba a ser perfecto. Quizá el día previsto de llegada a nuestro destino se ve modificado por un retraso en la salida del vuelo. O quizá nos lo cancelan y vemos las ansiadas vacaciones cada vez más lejanas.

En todo caso, si conseguimos superar esta primera parte y nos subimos al avión, no deberíamos cantar victoria. Puede que una vez en nuestro destino idílico, nos demos cuenta de que nuestro equipaje no aparece por ninguna parte. O puede que en el vuelo de vuelta nos informen de que, por motivos de overbooking, no puedes subir al avión.

La siguiente es una lista de consejos sobre las pautas que has de seguir en caso de que te encuentres en cualquiera de estas situaciones.