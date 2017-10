¡Atentos! A partir del día 1 de noviembre desaparecen los billetes para viajar en Metro

A partir del martes 31 de octubre ya no se podrán comprar más billetes magnéticos para viajar en metro. ¿Qué pasa con los usuarios lo adquieran antes del miércoles? Lo podrán consumir en la red de Metro y EMT hasta el 31 de diciembre con normalidad. Sin embargo, los viajes que no se hayan canjeado no se podrán recuperar después.

La innovadora tarjeta Multi fue anunciada por la Comunidad de Madrid el pasado mes de marzo y, desde el 7 de julio se podía adquirir en cualquier estación. Se trata de una tarjeta recargable, multipersonal y sin contacto cuyo precio es de 2,50 euros con una duración de 10 años. Se puede adquirir tanto en las máquinas de Metro como en los estancos.

Lee atentamente porque ahora la tarjeta Multi sustituirá al billete magnético | CRTM

Permite recargar los billetes sencillos tanto para Metro como para Metro Ligero de 10 viajes en metrobús y operadores urbanos e interurbanos por carretera. Toda la red de Metro de Madrid está alertando a los usuarios de este nuevo cambio a través de los paneles luminosos o mediante carteles informativos colocados en las máquinas expendedoras y en las entradas de las estaciones.

Con la tarjeta Multi se pretende contribuir a la sostenibilidad y se baraja obtener un ahorro de unos 230.000 euros de costes de papel al año, pues con la tarjeta Multi se pretende contribuir a la sostenibilidad.