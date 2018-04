Consejos para ir de excursión en familia

Hacer una caminata es un plan perfecto. No hay nada como tomar un sendero y respirar aire fresco rodeado de bellos paisajes. Sin embargo, para pasar un buen rato te aconsejamos lo siguiente:

Elige bien la ruta. No esperes que los peques puedan comportarse como un adulto. Es mejor empezar poco a poco y que se vayan acostumbrando a andar por senderos fáciles y entretenidos. Y mejor si estos caminos cuentan con zonas de ocio para que puedan descansar. No intentes hacer más kilómetros de los que tú o los tuyos podáis afrontar.

Lleva siempre agua. Agua para todos, bien en una cantimplora o en botella. Recuerda que hay que mantenerse siempre hidratado, y que en el campo o en el bosque, no siempre encontraremos fuentes de las que beber. Dependiendo de cuánto o cuánto tiempo pienses andar, una botella de agua puede no ser suficiente, y a los niños no les puede faltar agua.

Lleva también comida por si tienen hambre. Las barritas energéticas son una buena solución, no ocupan mucho espacio y nos proporcionan lo que necesitamos para seguir caminando. Pero no está de más que lleves bocadillos y algo de fruta. Lo importante es que lo pasen bien y que caminar no se convierta en una pesadilla.

Un mini kit de primeros auxilios también es algo que deberías llevar contigo. Nunca se sabe lo que puede pasar al aire libre. Un pequeño corte, un arañazo, una caída tonta. Incluye en el mini kit unas pinzas para astillas, un par de vendas de tamaños diferentes, ungüento antibacteriano, un vendaje, un paquete de hielo instantáneo, repelente de insectos y algo específico para picaduras de insectos.

Tampoco olvides llevar protector solar. Esto es importante si tienes la intención de estar un buen rato. Incluso en los meses más fríos del otoño o del invierno puedes quemarte Y en primavera estamos más expuesto ya que hace calorcito y apetece que nos de algo de sol. Y tan importante como cuidar tu piel es cuidar tus ojos y tus labios. No olvides unas gafas de sol y un protector labial.

Un mapa de la zona siempre es algo muy útil. Incluso si conoces el camino, siempre es una buena idea llevar un mapa. Nunca sabes lo que puede pasar, así que mejor estar preparado. Y que alguien sepa quién no irá contigo a donde irás, exactamente. Más vale prevenir. Y sabes el dicho de que a la montaña nunca se puede ir solo. Y que tu teléfono tenga carga suficiente, por si lo necesitas.

Lleva calcetines extra para todos. El clima es siempre algo impredecible. Incluso un buen día soleado se puede convertir repentinamente en un día lluvioso o nevado. Y llevar un par de calcetines secos de recambio es importante no solo por comodidad sino también para reducir al mínimo el riesgo de que nos salgan ampollas. Y lleva siempre algo de abrigo, un forro polar por ejemplo, y alguna prenda que nos mantenga secos. Mantenerse caliente y seco es un factor clave para una buena caminata.

Y si algo sucede que te obliga a estar allí por la noche, la ropa de abrigo será imprescindible. Asegúrate de llevar gorro y guantes para que todos estén abrigados y cómodos.

Una linterna también es algo que probablemente puedas necesitar. Aunque tengas previsto salir solo por el día y regresar antes de que oscurezca, es fácil perderse cuando vas de excursión, o retrasarse. Lleva linternas para todos para que volver al atardecer sea mucho más fácil, y para los peques, divertido.

Y lo más importante, diviértete y disfruta. Y aprovecha estos momentos para enseñarles a cuidar y a respetar el medio ambiente.

